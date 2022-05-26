民進黨桃園市長提名案 鄭文燦估選對會6月公布

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市長鄭文燦今天表示，民主進步黨選舉對策委員會預計在6月宣布黨籍桃園市長提名參選人，相信一定是推出最好、最強、最適合的人選。

鄭文燦今天上午出席桃園市議會總質詢後接受媒體聯訪，針對外界點名他是最佳行政院長候選人，鄭文燦表示，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫及市政是他心中唯一的工作，目前都在想這個，沒想到別的。

媒體詢問，對於中國國民黨桃園市長參選人張善政今天上午在桃園市議會拜會議長邱奕勝的看法。對此，鄭文燦指出，參選人廣泛地拜訪各方，本來就是基本工作。

媒體追問，民進黨預計何時會推出桃園市長參選人。

鄭文燦對此表示，目前民進黨選舉對策委員會對外宣布的時間是6月，應該不會提早也不會延後。

鄭文燦說，相信一定是推出最好、最強、最適合的人選，他相信民主政治，也相信市民的選擇，相信民進黨有智慧推出最強的候選人，畢竟桃園在改變、在進步，這個進步的成果應該保持下去。（編輯：戴光育）1110526