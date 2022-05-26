談房市 蘇建榮：可能不會回到過去非常熱絡的景況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨立委林德福26日質詢時關切銀行房貸放款減少現象，詢問財政部長蘇建榮對房市的看法。蘇建榮（圖）表示，房市是否回歸比較理性的交易情況，後續值得觀察，但可能比較不會回到過去非常熱絡的景況。中央社記者謝佳璋攝 111年5月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北26日電）國民黨立委林德福今天質詢關切銀行房貸放款減少現象，詢問財政部長蘇建榮對房市看法。蘇建榮說，房市是否回歸比較理性的交易情況，後續值得觀察，但可能比較不會回到過去非常熱絡的景況。

立法院財政委員會審查「娛樂稅法第2條及第5條條文修正草案」和「納稅者權利保護法部分條文修正草案」等案，蘇建榮列席備詢。

國民黨立委林德福質詢，中央銀行23日公布4月五大銀行新承作房貸金額新台幣614.78億元，是兩個月以來的低點。他問蘇建榮，房貸量大減，是否代表國內經濟衰退的徵兆。

蘇建榮表示，從最近這幾個月房市成交量成長率相對下滑來看，貸款資金需求相對也會下滑，但未必代表經濟下滑。

他指出，房市的問題，除了需求面以外，還有供給面的問題，例如原物料成本上漲，可能建商推案有所遲疑；主客觀都有因素，但不能就此判斷經濟走入衰退期。

蘇建榮表示，過去幾年來房市的發展，應該都是比較繁榮的階段。未來是不是會走入比較和緩的階段，回歸比較理性的交易情況，後續值得觀察。但是相對過去成長的那種情況，可能相對比較不會像過去非常熱絡的景況。

蘇建榮指出，自從中央銀行提出選擇性信用管制和金融監督管理委員會調高房貸風險係數之後，各行庫可以承貸土建融、房貸量相對就降低了，選擇性信用管制的機制還在，所以對房貸的量能成長會有一些影響。

被問到政府房市政策推動，蘇建榮說，政府目前的政策，包括從去年開始房市穩定小組的政策，基本上是要透過政策推動，讓整個房市交易能夠比較合理化，不要過分投機炒作，健全房市結構的發展。

蘇建榮說，房市發展未必與整體經濟有那麼高的密切連結，有人說房市是整個經濟發展的火車頭，但也未必，因為房市如果不合理的投機炒作，反而是未來泡沫化的來源，這是有兩面的看法。（編輯：蘇龍麒）1110526