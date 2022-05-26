網路申辦護照系統 領務局6/1啟用

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）外交部領事事務局為優化申辦護照電子化作業，將於6月1日正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」的三合一便民功能。

外交部今天發布新聞稿指出，新系統全面開辦後，未來民眾申辦護照仍可依現行紙本方式填寫「簡式護照資料表」，或採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的功能供民眾使用。

外交部指出，民眾透過網路填表系統，可大幅縮減現場填表及臨櫃等待時間，系統的「上傳數位照片」功能可協助初步預檢上傳的數位照片是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，如果成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，省去沖洗照片成本。

外交部指出，系統也針對旅行社代辦護照團件做出規劃，系統提供整併表件、打包整理等功能，使旅行社送件流程更為順暢，「團件系統」已自4月6日起先行試辦，運作良好，6月1日起將與「個人件系統」同步全面開辦。

外交部指出，為鼓勵民眾多加使用這項新服務，領務局將於6月1日舉辦「申辦護照波鴿e起來」活動。凡自6月1日至15日使用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，並臨櫃完成送件程序者，即有機會獲得限量精美護照封套。

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領務局Line官方帳號也將同步進行有獎徵答活動，參加者將有機會抽中波鴿意象精美禮品。

領務局表示，為提升服務品質，另進行領務大廳環境優化工程，展示台灣山岳風景畫作及整修民眾公共使用空間。民眾如對新措施有疑問，可至外交部領事事務局全球資訊網（www.boca.gov.tw）「護照Q&A」項下查詢或撥打護照諮詢服務專線（02）2343-2807~8洽詢。（編輯：翟思嘉）1110526