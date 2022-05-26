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戴資穎
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提升能量支援選手 政院通過運動科學中心設置條例

2022/5/26 14:23（5/26 14:46 更新）
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行政院發言人羅秉成（右）26日主持政院會後記者會，轉述行政院長蘇貞昌相關裁示。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年5月26日
行政院發言人羅秉成（右）26日主持政院會後記者會，轉述行政院長蘇貞昌相關裁示。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年5月26日
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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院會今天通過「國家運動科學中心設置條例」草案。行政院長蘇貞昌表示，設置行政法人「國家運動科學中心」，是為提高運動科學支援選手的量能，持續協助選手在國際體壇上爭取更多榮耀。

行政院會今天通過教育部所擬「國家運動科學中心設置條例」草案，將送立法院審議。教育部會後發布新聞稿指出，盼藉由行政法人彈性化及自主化的組織特性，讓運動科學中心從運科專業導向建構支援體系，提供國家代表隊教練選手完整且全面的運動科學後勤支援。

教育部指出，初步規劃國家運動科學中心籌備處將設置於國訓中心園區內，藉實際參與深入了解現行運動科學支援體系的運作模式，也有利於妥善規劃運科中心未來的內部組織架構，銜接後續的後勤運科支援計畫。

行政院發言人羅秉成主持政院記者會時轉述， 蘇貞昌說，近年來國訓中心透過專業化、科學化的計畫培訓選手，相關成果逐漸展現，如2020東京奧運創下歷年來最佳的成績就是明證，而除教練、選手長年訓練以外，運動科學的後勤支援也扮演不可或缺的關鍵角色。

他表示，設置行政法人「國家運動科學中心」，用來提高運動科學支援選手的量能，持續協助選手在國際體壇上為台灣爭取更多的榮耀，請教育部積極溝通，早日完成立法程序。

台灣選手近日在國際體壇傳來捷報，蘇貞昌說，拳擊國手林郁婷20日在土耳其勇奪世界錦標賽57公斤級金牌，除拿下生涯第2面世錦賽金牌，更締造稱霸2個量級的紀錄。

另外，羽球選手戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗東京奧運金牌的中國選手，拿下冠軍，蘇貞昌說，這是戴資穎第23座世界羽聯超級系列賽冠軍，也是羽球女單史無前例、史上最多的冠軍紀錄。

他說，2位年輕選手接連獲得好成績，不只振奮人心，讓民眾同感驕傲，更再一次讓世界看到台灣體育的堅強實力。（編輯：郭無患）1110526

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