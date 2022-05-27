被形容馬英九2.0 蔣萬安：我就是我

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）27日赴前總統馬英九辦公室，拜會曾擔任台北市長8年的馬英九；蔣萬安會前受訪表示，今天拜訪的不只是馬總統，也是馬市長，城市的發展是延續性的，馬英九在台北市長任內，不管是為台北市的永續發展、宜居，以及國際化等，都奠定了非常好的基礎。中央社記者王飛華攝 111年5月27日

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜會前總統馬英九，對外界部分人士形容他是「馬英九2.0」，蔣萬安說，「我就是我，我就蔣萬安」，今天是向有豐富城市治理經驗的前輩請益、拜會。

蔣萬安下午透過臉書表示，馬市府任內8年，為台北的宜居、永續及國際化發展，打下非常好的基礎。今天他特別拜會馬英九，針對台北市的市政現況、後疫情時代台北復甦課題交換意見；「馬市長」聊起市政經驗如數家珍，也將著作「沉默的魄力」送給他，勉勵他將來若擔任市長，務必「勤快」、「說到做到」、「眼到、手到、心到」。

蔣萬安指出，面對新冠疫情嚴峻，他與馬英九談到台北市民的生活、觀光、經濟、人口都受到重大影響，接下來如何在後疫情時代，協助台北各產業復甦及轉型、讓民眾生活回到正軌、更進一步讓台北市升級，是非常重要的課題。

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蔣萬安說，經濟方面，台北市有南港軟體園區及內湖科技園區，馬英九也建議，接下來還能引進哪些新的產業、如何招商引資，應該多了解專家學者的意見；此外，面對台北人口數持續下探、已跌破250萬，馬英九認為政府必須提供一個和平的大環境、改善經濟現狀，才能讓台北市的年輕人願意生、養得起。

蔣萬安表示，最後，馬英九也期許，台北身為首都，應該跟其他國際城市有更實質的藝文交流，藉此躍上國際的舞台，展現軟實力；他則強調未來會組成各式各樣的「台北隊」，讓台北站上世界頂尖都會的行列，並持續向市民朋友、里長民代、各領域專家前輩請益，將大家的建言，納入未來的施政藍圖中。（編輯：蘇志宗）1110527