內政部統計110年網路犯罪1.2萬件 詐欺案占近3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部指出，110年網路犯罪發生數1萬2195件，以「詐欺」3644件、占29.88%最多；近5年網路犯罪發生數呈減少趨勢，破獲率則逐年上升，由106年79.04%遞增到110年的94.24%

內政部表示，隨著科技的普及與快速發展，網路已成為便利生活不可或缺的一環，也被不法分子利用為犯罪工具；為因應網路犯罪模式所衍生的新興犯罪行為，警政署成立「科技犯罪防制中心」，提升科技偵查及數位鑑識效能。

根據內政部最新統計，110年網路犯罪發生數1萬2195件，以「詐欺」3644件、占29.88%最多，「妨害名譽（信用）」2696件、占22.11%次之，「妨害電腦使用」1405件、占11.52%居第3，三者合占63.51%；與109年比較，減少952件。

內政部指出，110年破獲數（含破積案）1萬1493件，較109年減少74件，以「詐欺」破獲3597件最多，「妨害名譽（信用）」2582件次之；110年破獲率94.24%，較109年上升6.26個百分點，其中破獲當年發生數的破獲率為86.78%，較109年上升8.33個百分點。

內政部指出，106年到110年網路犯罪發生數呈減少趨勢，以106年1萬4997件最多，各年介於1萬2000到1萬5000件間。破獲率在7成9以上且逐年上升，由106年79.04%，遞增到110年94.24%；破獲當年發生數的破獲率則在6成7以上，5年間增加18.77個百分點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部表示，依案類發生數觀察，近5年主要以「詐欺」、「妨害名譽（信用）」、「妨害電腦使用」、「侵害智慧財產權」及「賭博」等5案類最多，合計介於7成6到8成6之間。其中除「妨害名譽（信用）」外，其餘4案類發生數都逐年減少，「妨害名譽（信用）」占比5年間增加6.63個百分點。

內政部說，警政署持續與國內網路平台業者聯合防制網路犯罪，透過跨境合作共同打擊犯罪，及辦理科技偵查教育訓練提升偵查能量，強化各項防制作為，以有效解決新興科技所帶來的犯罪問題。（編輯：翟思嘉）1110529