蔣萬安拜會郝龍斌 皆認雙城論壇應在善意下續辦

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜會前台北市長郝龍斌，2人被問及雙城論壇及共機擾台一事時皆表示，在善意狀況下論壇應續辦，「善意表現是大陸應該要思考的一件事」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜會前市長郝龍斌，會後2人共同接受媒體聯訪。

蔣萬安表示，郝龍斌任內推動的許多政策如市民熱線、助妳好孕、YouBike設站等至今仍讓市民很有感，今天獲益良多。

郝龍斌則說，無論是他的團隊還是前總統馬英九任市長時的團隊，都有政務官定期幫蔣萬安上課，蔣萬安現在對市政已很嫻熟，感覺得到是個合適且會表現良好的台北市長。

媒體提問關於雙城論壇續辦與否，郝龍斌表示，雙城論壇是他積極推動促成，是為了增進兩岸了解、減少誤解，應該在既有基礎上繼續辦，但「共機擾台這件事，我相信這不是一個善意行為」、「善意表現是大陸應該要思考的一件事」。

蔣萬安則說，善意狀況下雙城論壇當然要繼續辦。

媒體提問，民進黨參戰台北市長的人選若非疫情指揮官陳時中，是否代表綠營在北市防疫失敗。蔣萬安說與其討論要派誰出線，現在民眾最關心的是怎樣安心健康自由地生活。

蔣萬安批評政府防疫作為非常差，不會因為執政黨派誰出來就改變這個事實。（編輯：方沛清）1110530