蘇貞昌盼贏得最後關鍵戰役 樹立新台灣模式防疫成績

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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）行政院長蘇貞昌今天前往桃園國際機場視察邊境防疫暨慰勉防疫工作人員表示，疫情來到最後關鍵戰役，贏得戰役台灣就能在全世界樹立新台灣模式防疫成績，呼籲大家繼續努力。

蘇貞昌在致詞時表示，上次到機場是1月8日，那時桃機排著長長的隊伍，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫過程非常辛苦，2年多來，防疫工作隨著疫情及病毒不斷機動調整變化，在做完決策最短的時間內就立刻成立、改變方法。

蘇貞昌指出，透過各方幫忙，從中央到桃園市政府、消防局，各個面向到相關同仁一起努力，面對問題立刻解決，協力合作而不是推托指責，真的是「挑擔的人才知道辛苦」。

蘇貞昌表示，在第一線人員辛苦下，成功阻絕疫情於境外防守國門，明天開始，因應疫情變化有新的對應方式，將透過唾液篩檢，讓民眾可免於PCR採檢的等待時間，在新階段的開始也特別到機場來感謝大家。

蘇貞昌說「整個疫情來到最後關鍵戰役」，也因為國人同胞的配合努力，台灣才能拚出得來不易的成績，並在疫情的衝擊下，拚出最好的經濟成長成果全民共享。

蘇貞昌指出，打完最後、最關鍵的戰役，台灣就能在全世界樹立一個新台灣模式的防疫成績，這成績可以給台灣寫下一個最了不起成就，呼籲大家繼續努力拿到最後勝利。

蘇貞昌在聽取簡報後也與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、交通部長王國材等人前往D5R實驗室，感謝醫護人員的辛苦付出，除了與大家合照留念外，也特別在落地採檢倒數計時板上簽名，鼓勵大家繼續為防疫工作努力。（編輯：方沛清）1110531

行政院長蘇貞昌（左3）31日前往桃園國際機場視察邊境防疫，致詞感謝醫護人員的辛苦付出。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月31日

行政院長蘇貞昌（橘背心者）31日前往桃園國際機場視察邊境防疫，慰勉防疫工作人員的辛勞，並在落地採檢倒數計時板上簽名。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月31日