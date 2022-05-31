中國使館逼撤以國媒體專訪 吳釗燮批流氓外交官

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）外交部長吳釗燮昨天接受以色列「耶路撒冷郵報」專訪，報導刊出後，中國駐以使館竟致電威脅媒體下架文章。吳釗燮今天在推特怒嗆，難以想像何種「流氓外交官」（rogue diplomat）敢威脅像以色列這樣偉大國家及其新聞獨立自由。

「耶路撒冷郵報」不僅未下架文章，主編卡茨（Yaakov Katz）還在推特（Twitter）揭露遭威脅過程，他表示吳釗燮專訪刊出沒多久，他就接到中國使館的電話，威脅若不下架文章，中國使館會切斷與郵報的聯繫，並降級中國與以色列的關係。面對威脅卡茨毫不動搖，他表示「毋需多言，這篇文章哪裡也不會去。」

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）昨天刊登吳釗燮專訪，標題為「台灣外長向郵報表示：中國準備侵略我們，以色列不能相信北京」。文章指出，吳釗燮呼籲強化與以色列合作，並給耶路撒冷當局建言：當中國對你不滿，就表示你做了某些對的事。

外交部今天上午在推特轉發該篇專訪時，特別提到來看看「什麼會惹毛中國？」沒想到專訪才刊出約1小時，撰文的以色列主編就自揭遭到中國打壓，讓吳釗燮親上火線以署名JW的個人推文怒批，難以想像何種「流氓外交官」敢威脅像以色列這樣偉大國家，及其新聞獨立與自由，或許威權擴張全然沒有上限與禁區？

外交部上午舉行例行記者會，發言人歐江安表示，此事件凸顯中共政權不懂民主政體運轉，在民主國家，記者與人民言論自由都受憲法保障，沒有人會因為思想與執政當局不一樣就入獄，記者可自由撰寫有興趣的議題，把真相公諸於世，是媒體的神聖採訪權利。

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歐江安表示，中國打壓以色列媒體凸顯中共內心不安與惶恐，印證中國政府蠻橫，不尊重以色列政府，中國去威脅一個外國媒體，只是降低中國國格、貽笑國際，以為中國一言堂做法可以適用國際，外交部對此表達遺憾，並重申捍衛自由民主立場。

歐江安說，台灣跟以色列雖無邦交，但兩國關係密切友好，台以已簽訂了約30個合作協議，台灣將持續深化與以色列的關係，吳釗燮也會持續接受國際媒體訪問，為自由民主發聲，也歡迎中國高層官員接受國際媒體訪問闡述看法，正面回應有關新疆、香港等宗教與新聞自由人權遭迫害議題。（編輯：翟思嘉）1110531