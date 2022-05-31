支持台灣參與WHO 南台灣美國商會：不能有政治限制

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南台灣美國商會31日發表「2022年南台灣白皮書」，會長艾德華（右3）表示，感謝愈來愈多國家和官員主張台灣參與世界衛生組織（WHO）的工作，「健康絕不能有政治上的限制」。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）南台灣美國商會今天發表「2022年南台灣白皮書」，會長艾德華說，愈來愈多國家和官員主張台灣參與WHO，健康不能有政治限制，面對COVID-19，台灣有出色資源，可成為主要參與者。

艾德華（Brian Edward Aiello）今天在高雄發表「2022年南台灣白皮書」，他說，即使最近疫情延燒，但台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，仍是成功的故事，台灣人民與政府以堪稱典範的方式來處理這種大流行病。

艾德華說，COVID-19新變異株將會出現，負擔得起、快速和準確的測試和追蹤對於控制病例至關重要，另有效治療的新藥也同樣重要，與盟友合作開發和生產這些藥物是必須的，台灣有出色資源，可成為處理此問題的主要參與者。

艾德華指出，台灣有能力成為急需物品的主要合作夥伴和出口商，也感謝愈來愈多國家和官員主張台灣參與世界衛生組織（WHO）的工作，「健康絕不能有政治上的限制」。

他並表示，COVID-19擾亂了供應鏈，美國總統拜登發布的印太經濟架構（IPEF）是緩解供應鏈問題及加強地區關係的框架，台灣須關注此一政策，並把握機會，成為美國和印太地區貿易和安全的關鍵夥伴。

艾德華也指出，俄羅斯對烏克蘭的非法入侵，及來自台灣海峽對岸日益增長的威脅，只會使供應鏈問題和機會變得更加重要。

他認為，拜登政府的政策和行動，已表明美國和台灣之間具有強力及不斷成長的支持關係，而日本、澳洲等國對台灣在民主和戰略重要性的支持也在增加。（編輯：陳仁華）1110531