立法院會期落幕通過96議案 游錫堃感謝朝野立委

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立法院第10屆第5會期31日結束，行政院長蘇貞昌（左3）前往立法院議場，向立法院長游錫堃（右4）及立委等人致意。中央社記者張皓安攝 111年5月31日

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（中央社記者郭建伸台北31日電）立法院第10屆第5會期今天落幕，立法院長游錫堃細數這會期共通過96個議案，包含18歲公民權、同意延長特殊條例、台鐵公司化設置條例等，並感謝朝野立委與立法院職工這會期辛勞。

今天是立法院第10屆第5會期最後一天，經過連續2天法案大清倉，議案約在下午5時30分處理完畢。行政院長蘇貞昌於傍晚前往立法院，拱手向朝野立委致謝。

立法院會昨天處理攸關國務機要費除罪的會計法第99條之1條文時，朝野爆發衝突，議場正中間的國父遺像被砸破一個洞；蘇貞昌今天赴立法院時，民進黨立委也特別說明國父遺像破洞及昨天衝突過程。

立法院會今天處理完議案後，游錫堃在議場內發表談話。他表示，今天是第10屆第5會期最後一次院會日，這會期自2月25日開議至今，在朝野黨團共同努力，一共通過96個議案，包括憲法修正案1案、法律案61案、預算案22案、廢止案5案、人事同意權3案及其他議案4案等。

游錫堃表示，這會期通過議案包含落實世代共贏、促進居住及交通安全、強化國家安全、完善施政與轉型正義、提升教育品質及友善地球方面及國會外交及國會行政等6大重點。

有關18歲公民權的憲法修正案，游錫堃表示，這是相隔17年來再度於立法院通過修憲案，更是台灣史上首次將修憲案送交公民投票複決，期盼民眾在今年底的公民複決時，能共同努力完成擴大青年參政的歷史任務。

居住及交通安全部分，立法院同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間延長至明年6月30日，也三讀通過建築法、公寓大廈管理條例、公路法、鐵路法等案，並制定台鐵局公司化的「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，用以推動台鐵組織改造。

至於國會外交部分，游錫堃表示，為支持烏克蘭，立法院在3月1日決議，朝野黨團對俄羅斯政府片面發動對烏克蘭的軍事侵略行動，予以最嚴厲譴責。

游錫堃也提到，這會期接待包含美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell），以及韓國、瑞典、日本等國外賓；立法院也於20日派跨黨派立委組團前往日內瓦，向全世界表達台灣希望有意義的參與世界衛生大會（WHA）。

游錫堃也提到，今年適逢舊金山和約及台北和約生效70週年，議政博物館舉辦特展，詳述歷史脈絡；國會遷改建諮詢委員會已走訪各提案地方政府，聽取各方意見，預定9月提出評估報告。

游錫堃也感謝各黨團及全體立委和立法院職員工、駐警和媒體，並感謝全台醫護及防疫人員一起團結防疫。（編輯：林興盟）1110531

立法院第10屆第5會期31日結束，行政院長蘇貞昌（左6）現身立法院議場，和大家一起向媒體揮手致意。中央社記者張皓安攝 111年5月31日