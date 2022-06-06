角逐年底大選 時力拚提名50席議員參選人

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（中央社記者王揚宇台北6日電）時代力量今天公布第四波2022年地方公職人員選舉參選名單；黨主席陳椒華說，截至今天，時力共推出35位議員參選人，希望在設有地方黨部的縣市都能成立黨團，也會朝全台提名50席議員的目標邁進。

時代力量黨主席、立委陳椒華今天與秘書長白卿芬、立委邱顯智以及立法院黨團主任賴嘉倫等決策、提名小組委員召開記者會，說明時力第四波地方公職提名參選名單。

這波提名名單，分別為角逐基隆市安樂區的市議員參選人江欣怡、台北市中山大同區市議員參選人徐千淳、台南市第六選區（安南區）市議員參選人陳建大明及宜蘭縣宜蘭市第四選區市民代表參選人呂柏凱。

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陳椒華表示，截至目前為止，時力在全台15個縣市，共推出35位議員參選人，時力將持續努力，朝向全台提名50席議員的目標邁進，希望在設有地方黨部的縣市都能成立黨團。

邱顯智致詞時，提到地方代表會的亂象，包括地方代表被檢察官起訴貪污、賄選的人不計其數，簡直亂七八糟，期盼呂柏凱可以像是鯰魚一樣，敦促市民代表能夠真正做事、為民服務。（編輯：黃國倫）1110606