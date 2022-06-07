前南市府副發言人涉性騷兒少 藍要求黃偉哲嚴辦

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台灣少年權利與福利促進聯盟6日召開記者會指出，曾任南市府副發言人的易俊宏（圖），涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少至少8人、時間長達7年。（讀者提供）

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（中央社記者王承中台北7日電）前台南市政府副發言人易俊宏涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少，國民黨副書記長王育敏今天表示，市府副發言人爆發侵犯兒少的事件，黃偉哲難辭其咎，要求黃偉哲不要逃避、切割，一定要嚴查嚴辦。

台灣少年權利與福利促進聯盟6日召開記者會指出，曾任南市府副發言人的易俊宏，涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少至少8人、時間長達7年。台南市長黃偉哲表示，市府人員若涉任何性平事件，市府無法容忍，一定依法調查，絕不寬貸，該移送法辦就移送。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、國民黨立法院黨團首席副書記長李德維及文傳會副主委江怡臻今天在中央黨部召開記者會，要求黃偉哲應嚴查，不要縱容。

國民黨在會中也公布一份受害者親自陳述遭易俊宏性騷擾的錄音檔。受害者表示，當年16歲的他在一次活動中，與易俊宏搭檔擔任工作人員，卻遭易俊宏以言語騷擾，過程中也有肢體騷擾等讓人不舒服的舉止，後來發現不少朋友也遭到騷擾，甚至被碰觸私密部位，希望政府單位擴大調查。

王育敏表示，到5月底前，易俊宏都還是台南市政府的副發言人，同時也是教育部青年署所聘任的講師，利用講師的職位，透過青年活動向未成年伸出魔爪，本案非同小可，一定要嚴查嚴辦，要求黃偉哲調查清楚，市府副發言人爆發侵犯兒少的事件，黃偉哲難辭其咎。

王育敏指出，國民黨嚴正要求黃偉哲不准逃避、切割，並立即徹查檢舉人個資外洩案，不要讓受害者的保護機制，淪為加害人的施壓工具；台南市府、教育部青年署應對全案擴大調查，掌握實際受害人數，對於加害者嚴查法辦，給受害者一個完整交代，調查中也務必禁止加害人接觸受害者。

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國民黨台南市議員王家貞則透過視訊連線表示，黃偉哲說要嚴懲，但易俊宏已在最短的時間內離開市政府。事情爆發後，市政府任憑易俊宏以離職為手段，與市政府切割，未來要如何懲處，還是只是高高舉起，輕輕放下？質疑市政團隊為保護黃偉哲，而快速切割易俊宏。

王家貞指出，易俊宏是教育部青年署性平教育的講師，如今卻成為最負面的教材，也讓曾與易俊宏接觸過的未成年家長忐忑不安，教育部也應向這些家長致歉，並且必須要交代清楚事情始末。（編輯：翟思嘉）1110607