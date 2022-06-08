確診遺體火化爭議 藍籲另訂原則綠盼兼顧民情防疫

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（中央社記者王承中、郭建伸、劉冠廷台北8日電）染疫死者遺體24小時內火化爭議延燒。國民黨團總召曾銘宗今天表示，指揮中心應參照世衛組織的確診喪葬指引，還有各國做法另訂處理原則。民進黨團書記長陳歐珀則建議指揮中心擬出妥善處理方案，兼顧民情和防疫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫死亡個案，究竟是否要在24小時內火化完畢，引發爭議。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，地方確實都以24小時內火化為原則，指揮中心雖未寫明火化期限，但認為這樣是對的。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院召開記者會指出，世界衛生組織曾提出確診喪葬指引，強調為避免倉促處置染疫死者，死者尊嚴及其傳統、宗教、文化、家屬，應受到尊重保護，包括紐澳、新加坡及加拿大也沒有儘速火化的規定。要求指揮中心對染疫死亡者遺體火化應參照世衛組織的指引，還有各國的做法，另訂處理原則。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏也在國民黨中央黨部召開記者會指出，「火化之亂」還在持續，陳時中說詞反反覆覆，現又改口24小時內火化也沒錯。陳時中說法一變再變，讓地方政府、殯葬業者全部亂成一團，這就是指揮中心失能、指揮官失職的結果，希望指揮中心應具體改善，不要把防疫當選戰。

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另外，王育敏表示，總統蔡英文日前在臉書發文指兒童疫苗涵蓋率高達74.2%，把確診兒童人數也算入疫苗覆蓋率，被外界發現錯誤後還硬凹，修正為兒童疫苗「社區」涵蓋率，未修正數字，還動用行政院一起幫忙硬凹，而指揮中心也不敢糾正，總統府竟變成假訊息中心，令人遺憾。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀受訪表示，慎終追遠是台灣善良的民俗，但染疫死者遺體處理是防疫重要一環，因涉及各國風俗、殯葬設施、防疫等面向，建議指揮中心邀集相關單位擬出妥善處理方案，以便符合台灣民情和疫情防治。（編輯：翟思嘉）1110608