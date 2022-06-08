視訊主持中常會 朱立倫：美方歡迎國民黨設代表處

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（中央社記者王承中台北8日電）國民黨主席朱立倫今天在美國華府以視訊方式參與中常會，他表示，國民黨駐美代表處將揭牌啟動，受到美方各界的歡迎，希望讓大家知道國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國的政黨，也希望跟美方隨時溝通交流。

國民黨今天下午召開中常會，目前正在美國華府訪問的朱立倫，以視訊方式主持會議，並發表談話。

朱立倫表示，位於華府的國民黨駐美代表處即將正式揭牌啟動，這是自2008年國民黨駐美代表處關閉後，時隔14年後再度回到華府，受到美方政府、學界及民意代表的歡迎，同時也感謝僑界朋友，希望讓大家知道國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國的政黨，也希望跟美方隨時溝通交流。

朱立倫指出，他這幾天在華府接連拜會美國政界，昨天與6位美國國會議員會面，都表示對台灣及國民黨的支持，也非常歡迎國民黨重返華府；他與美方行政部門也對於台灣安全、兩岸關係、台美經貿情況、科技發展及能源議題交換意見，美方行政部門也歡迎國民黨重返華府。

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朱立倫表示，他日前在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）發表演說，闡述國民黨立場，讓大家清楚，國民黨自總理孫中山創黨至今，一直堅定親美立場，跟民主自由站在一起。捍衛中華民國，保衛民主自由，是國民黨絕對不會改變的立場，同時也希望兩岸持續透過溝通交流維持穩定和平。

朱立倫指出，他在美國告訴國際上的朋友，國民黨就是「護台灣，保民主，拚未來」，守護台灣，保衛民主自由，拚一個和平安定繁榮的未來。（編輯：謝佳珍）1110608