更多編輯台推薦新聞：
MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月出口420.8億美元 創歷年單月次高連23紅達陣
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨

疫情打亂選舉布局 鄭文燦：選對會將妥善安排

2022/6/8 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北8日電）疫情打亂年底縣市長選戰節奏，傳出民進黨北北基桃竹提名最遲可能延到8月底。選對會成員、桃園市長鄭文燦今天說，選對會會做很好的安排。

對於民進黨年底布局，有媒體報導，民進黨由新竹市長林智堅轉戰桃園已逐漸形成共識，但林智堅一下點名行政院政委羅秉成接班新竹市、一下又挺新竹市副市長沈慧虹，遭黨內質疑「一人卡兩市」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天出席民進黨中執會，被媒體問及是否不滿林智堅，柯建銘回應，「不要亂講好不好」；至於是否會力挺行政院顧問鄭宏輝參選新竹市長，柯建銘則說，「到時候再說」。

民進黨北三都布局停擺，被外界解讀是在「等一個人」，民進黨立委鄭運鵬在中執會前受訪表示，現在客觀來講是等疫情，不是等一人，疫情是國家大事，關係到每個人的健康跟感受，疫情穩定，讓民眾可以信任，才有可能進行選舉。

鄭運鵬說，選舉還不是急到民進黨必須做初選或提名的時候，現在不是在等誰，是在等大家對疫情放心，慢慢逐步開放後，民眾可以恢復正常生活，這樣執政黨進行選舉提名才有道理。

桃園市長鄭文燦今天在民進黨中執會後，被媒體問到林智堅是否「一人卡兩市」，鄭文燦說，民進黨會做很好的安排，也會推出很好的人選，大家照時間表完成就可以了。

至於提名時間表會在6月、還是可能延到8月；鄭文燦說，選對會會做很好的安排。（編輯：林興盟）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀