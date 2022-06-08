疫情打亂選舉布局 鄭文燦：選對會將妥善安排

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（中央社記者葉素萍台北8日電）疫情打亂年底縣市長選戰節奏，傳出民進黨北北基桃竹提名最遲可能延到8月底。選對會成員、桃園市長鄭文燦今天說，選對會會做很好的安排。

對於民進黨年底布局，有媒體報導，民進黨由新竹市長林智堅轉戰桃園已逐漸形成共識，但林智堅一下點名行政院政委羅秉成接班新竹市、一下又挺新竹市副市長沈慧虹，遭黨內質疑「一人卡兩市」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天出席民進黨中執會，被媒體問及是否不滿林智堅，柯建銘回應，「不要亂講好不好」；至於是否會力挺行政院顧問鄭宏輝參選新竹市長，柯建銘則說，「到時候再說」。

民進黨北三都布局停擺，被外界解讀是在「等一個人」，民進黨立委鄭運鵬在中執會前受訪表示，現在客觀來講是等疫情，不是等一人，疫情是國家大事，關係到每個人的健康跟感受，疫情穩定，讓民眾可以信任，才有可能進行選舉。

鄭運鵬說，選舉還不是急到民進黨必須做初選或提名的時候，現在不是在等誰，是在等大家對疫情放心，慢慢逐步開放後，民眾可以恢復正常生活，這樣執政黨進行選舉提名才有道理。

桃園市長鄭文燦今天在民進黨中執會後，被媒體問到林智堅是否「一人卡兩市」，鄭文燦說，民進黨會做很好的安排，也會推出很好的人選，大家照時間表完成就可以了。

至於提名時間表會在6月、還是可能延到8月；鄭文燦說，選對會會做很好的安排。（編輯：林興盟）1110608