確診遺體火化爭議 國民黨要求陳時中速提指引

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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨副秘書長王育敏今天表示，針對確診者遺體24小時內火化爭議，指揮官陳時中的說法一變再變，卻未提出新指引，國民黨要求陳時中必須盡快公告最新的指引、做法，否則就是失職怠惰。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委黃子哲、立委林奕華、國民黨桃園市議員參選人凌濤等人今天在中央黨部召開記者會，要求指揮中心負起責任，盡快提出染疫往生者的遺體處理的完整指引，讓各界有所依循。

王育敏指出，針對確診者遺體24小時內火化爭議，指揮官陳時中的說法一變再變，甚至出現大轉彎。陳時中在2日先表示未規定要在24小時內火化，到5日改口只有要求盡速火化，而非24小時，結果7日又坦承24小時內火化是對的，只是公文沒有明寫。

王育敏表示，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜一再要求中央說清楚講明白，但陳時中至今完全沒有開會提出新指引，但這一週因染疫往生的民眾將近1000人，讓家屬情何以堪。

王育敏指出，要求陳時中必須盡快公告最新的指引、做法，否則就是失職怠惰。

林奕華表示，現在不要講超前部署，連抄襲部署都不會，其他國家的相關指引在網路上都有，世界衛生組織提出的遺體管理指引也早在2020年就頒布，這麼多可以參考的，結果政府根本就忘記檢討。趕快道歉，提出新指引有這麼難嗎，是否還要甩鍋給醫護跟殯葬業者。

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凌濤指出，疫情至今已經兩年了，但指揮中心仍討論不出明確的指引讓民眾、喪葬業者參考，家屬面對無法見親人最後一面的悔恨，不知道指揮中心是否看到？為何同是華人社會的新加坡可以做到給做好防護的家屬見親人最後一面的機會？ 到底指揮中心有沒有同理心。

黃子哲表示，既然陳時中表示24小時內火化是正確的，為何指揮中心不明定正確的時間，白紙黑字好好規範；如今遇到外界壓力跟質疑，卻又含混不清，陳時中就是沒擔當。（編輯：蘇志宗）1110609