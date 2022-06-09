議員張志豪何博文赴監院陳情恩恩案 盼查新北疏失

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新北市議員張志豪（左）、何博文（右）9日到監察院陳情，請監委立案調查「恩恩案」，全面調查新北市府是否有行政疏失，並由值日監委陳景峻（中）接下檢舉函。（張志豪辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月9日

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（中央社記者陳俊華台北9日電）中和區男童「恩恩」案延燒，新北市議員張志豪、何博文今天到監察院陳情，請監委立案調查，並公布相關音檔，包括恩恩家屬求救通訊及橫向聯繫資訊，全面調查新北市府是否有行政疏失。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。恩恩爸爸為尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，並於6日到新北市消防局聽報案電話錄音。

張志豪表示，今天已正式發函給新北市政府，必須將內部檢討與調查報告公諸於世，這事件各界都在追真相，但擔心局處間橫向聯繫的音檔會遭湮滅證據，所以特別向監委陳情，請監委立案調查，同時還給辛苦的基層消防人員公道。

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何博文指出，身為新北市議員監督市府是天職，從4月27日要求市府提供真相調查報告，直到現在都只提供一份非常敷衍的居家照護指引，簡直是藐視議會到極致，也是對想知道真相的社會大眾最大羞辱。

何博文說，如果新北市府繼續迴避議會監督，拒絕提供任何資料、流程與音檔的話，那就要求監察院直接介入進行行政調查；他也認為，當中一定有明顯疏失，才會讓新北市政府隱匿資訊。（編輯：林興盟）1110609