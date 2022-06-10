朱立倫與哈佛學者視訊 探討台海局勢、兩岸政策

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席朱立倫訪問美國，他今天透過臉書表示，利用在旅館的時間，和來自哈佛大學費正清中國研究中心的教授戈迪溫等人透過視訊見面，共同探討台海局勢、兩岸政策及年底選舉議題。

正在美國訪問的朱立倫今天下午透過臉書表示，很高興在緊湊的行程中，也能利用在旅館的時間坐下來和老朋友們見面，讓更多人聽見國民黨的聲音。

朱立倫說，他和來自哈佛大學費正清中國研究中心的教授戈迪溫（Steven M. Goldstein ）、陸伯彬（Robert S. Ross）、傅士卓（Joseph Fewsmith ）透過視訊見面，3位都是享譽盛名、著作等身的對華政策專家，共同探討台海局勢、兩岸政策及年底選舉議題。

朱立倫指出，對於兩岸關係，他要強調國民黨中央黨部門口高掛的標語正是「護台灣，保民主，拚未來」。一定捍衛中華民國與民主自由。無論是中共或任何特定政黨、人士的表述，都不會改變國民黨創黨建國以來的初衷。

朱立倫也說，在全球地緣政治風險上升的今天，台灣要有穩健策略：透過同時加強自我防衛（defense）和不放棄對話（dialogue），有原則地交流溝通（principled engagement），來降低台海衝突風險並減少意外和誤判，才是對區域和平與兩岸人民福祉最好的做法。

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朱立倫表示，在國內選舉方面，國民黨在地方執政縣市是多數黨，也都繳出亮麗的治理成績單。在提名上，國民黨更注重提出受到中間選民與年輕世代認同的候選人，擴大國民黨的政治基礎，這是作為一個負責任政黨的展現。

「時代在變，環境在變，潮流也在變，」朱立倫說，國民黨的戰略途徑與戰術或許會因應時局調整，但捍衛中華民國與民主自由的初衷，為台灣未來打拚的目標，絕對不會改變。（編輯：翟思嘉）1110610