民進黨權力核心改組 執評委改選13日開始領表

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（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨7月將召開全代會，重組黨權力核心。中執委、中評委 改選明天開始到17日領表登記，派系合作關係變化，以及有意問鼎2024大位的副總統賴清德等人在黨職改選動向，外界矚目。

民進黨7月17日將召開全國黨員代表大會，屆時的重頭戲是兩年一度的改選中執委、中常委和中評委；將由597名黨代表改選30席中執委、11席中評委；接著再由當選的30席中執委互選出10席中常委，11席當選的中評委互選1人為主任委員。

中執委、中評委選舉從13日至17日辦理領表、登記。

目前民進黨10席中常委的派系結構為，新潮流系擁有3席，分別是立委李昆澤、台北市議員梁文傑、許淑華；正國會2席，包括中常委陳茂松及立委陳亭妃；英系2席，中常委黃承國、立委蔡易餘；湧言會1席，立委王定宇；蘇系1席，立委吳秉叡；綠色友誼連線1席，立委何志偉。

民進黨派系人士指出，5月底全國黨代表改選後，各派系盤點黨代表選票，雖然各派系掌握的黨代表票有增有減，但可能不足以改變目前的中常會結構。

黨內人士說，兩年前改選時，湧言會原本希望擴張成2席中常委，但最後維持1席，蘇系獲英系支援保有1席中常委，今年湧言會的黨代表選票縮減，但應該還是有1席實力，英蘇如何結盟，另外，前民進黨主席卓榮泰與前黨秘書長羅文嘉催生的「民主活水」掌握的黨代表選票是否與綠色友誼連線合作，都待觀察。

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改選後的中執會、中常會將處理2024年總統初選、區域與不分區立委提名等事宜。

民進黨內人士說，2019年總統初選賴清德與蔡英文競爭過程，賴清德陣營在中執會勢力單薄，賴陣營代表林俊憲辛苦對戰英系成員的畫面，外界仍記憶猶新。賴清德畢竟是要問鼎2024大位的人，也意識到黨內結盟的重要性，這次改選，賴系是否進一步與新潮流系合作爭取中常委席次，也是觀察重點。（編輯：蘇志宗）1110612