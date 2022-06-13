高雄市長選舉 江啟臣：柯志恩是不錯人選

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，前黨主席江啟臣今天表示，前高雄市副市長李四川無疑是地方最大共識，但若李四川不選，國民黨智庫執行長柯志恩有論述能力與戰力，也沒什麼爭議，是黨中央可以考慮的不錯人選。

國民黨布局年底縣市長選舉，高雄市長提名人選尚未確定。目前孫文學校總校長張亞中最積極，但尚未正式表態參選；柯志恩也是被點名對象，但柯志恩曾表示參選並非生涯規劃，呼籲應在地優先。

江啟臣今天接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪時表示，高雄藍營地方基層認為最強人選，應該是李四川，若李四川願意參選，毫無疑問幾乎是最大共識，但李四川及前高雄市副市長葉匡時都沒有意願，他認為柯志恩也是不錯的人選。

江啟臣指出，柯志恩從過去擔任立委到參與選舉，以及在媒體、教育界等的表現，大家都認為是個平穩的人選，也沒什麼爭議。從候選人特質來看，柯志恩是女性，再加上論述能力與戰力，他認為柯志恩是黨可以考慮的不錯人選。

江啟臣表示，有意願要選的人，不管是地方的人，還是黨中央屬意的人選，應該統整起來考量、比較。不管是用民調、協調、徵召或初選，提名都是黨內事務，如何能和諧處理完畢，而人選又是最大共識，這才是最好的。

對於國民黨主席朱立倫訪美，江啟臣表示，成立駐美代表處只是開頭，後續如何讓華府有國民黨的聲音，或是台灣的聲音如何在華府決策圈能被完整的呈現，而不是完全由民進黨來代表，這是重點。未來每次重大議題，美方想知道國民黨立場時，駐美代表處就要清楚告訴美方國民黨的立場。

江啟臣指出，國民黨應清楚跟美方表達，國民黨是選擇價值大於選邊站，今天跟美國親近，是因為有共同的理念及價值。國民黨從兩蔣時期到前總統馬英九時代，跟美國關係都非常密切，但是親美不代表要照單全收。

江啟臣表示，他向來主張「親美和陸更愛台灣」。在美中對抗下，中華民國作為獨立自主國家，有自主性和主權要捍衛，不管是對大陸、對美國，都要守住中華民國主體性，回到中華民國憲法處理台美關係跟兩岸關係。

江啟臣指出，中華民國、維持現狀仍是台灣內部的共識，以這個共識為基準出發，與中國大陸及其他各國進行有原則的交往。親美也要有原則，國家利益、台灣必須要優先。（編輯：謝佳珍）1110613