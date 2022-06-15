習近平簽非戰爭軍事行動綱要 綠委籲勿胡作非為

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（中央社記者王揚宇台北15日電）中共中央軍委主席習近平近日簽令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」。民進黨立法院黨團書記長陳歐珀今天說，侵略不會因為包裝而改變，希望中國不要因此就胡作非為、侵略他國。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀、副幹事長黃世杰、副書記長林楚茵今天召開輿情回應記者會。

針對習近平簽非戰爭軍事行動綱要，賦予軍隊派出合法性議題，陳歐珀說，非戰爭軍事行動是要維持國際的維和、反恐、打擊跨國犯罪和多邊國際安全合作的法律依據。

不過，陳歐珀表示，大家都知道，侵略者往往會用各種包裝，企圖改變侵略，比如俄羅斯對烏克蘭的侵略。作為一個大國，中國選擇在這條道路上逆向行駛，也證明非民主的體系本身就是一種威脅。

陳歐珀指出，如果能用一句話來說，就是希望中國不要當國際社會的「唐山惡霸」，中國不要因為有這樣的綱要，就胡作非為、侵略他國。

此外，媒體人趙少康質疑斯洛伐克國會議員日前是以「個人身分」來訪。外交部表示，團員是應政府邀請以國會議員、省長正式身分訪台，訪團與國會通過決議指派的考察團性質不同，因此訪問行程不會公布在斯國官網上。

林楚茵說，台灣在外交上有些展現是非常不容易的，如今世界各國友邦願意來台訪問交流，在台灣擴大被看見的同時，即使在野黨的政治立場及想法與民進黨不同，也應該要一致對外守護台灣的民主。

林楚茵表示，在中國找不到角度要見縫插針時，如果國民黨或特定媒體要去幫中共找，這就太對不起為台灣拚外交的第一線人員。（編輯：翟思嘉）1110615