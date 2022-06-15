長新冠後遺症 立委籲政府速編列預算啟動政策研擬

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（中央社記者范正祥台北15日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，外界關注染疫後的「長新冠後遺症」（新冠長期症狀，Long COVID），國民黨立委洪孟楷今天呼籲政府，儘速啟動對長新冠的政策研擬並編列預算。

洪孟楷於立法院召開「全台恐30萬人長新冠、政府應當超前部署」記者會，指出根據世界衛生組織（WHO）預估，近2成新冠肺炎確診者會出現「長新冠後遺症」，在發病後3個月內仍有疲勞、咳嗽、走路會喘等不適症狀；國內專家更預測，台灣將在7、8月湧現「長新冠」高峰期。他促請政府對此必須有所因應。

他表示，按照全台目前累計確診數，以及估算確診黑數可能有2、3倍，加上醫學報告指出至少有5%以上確診者會有「長新冠後遺症」，換言之，全台恐怕有30萬人將面臨「長新冠後遺症」，不分年齡、男女、老少，也不分職業；所以如何與病毒共存，恢復身體健康，這需要超前部署，也是政府目前的重要事情。

洪孟楷呼籲，政府應針對「長新冠後遺症」超前部署。他建議，不論是中醫或西醫，長新冠門診及醫療補助，衛生福利部應即刻規劃，要讓民眾有足夠的醫療量能就醫，了解身體情況，適時就醫。

另外，對於6歲以下兒童、6到12歲青少年，還有嬰幼兒，萬一染疫，確診後的身體機能恢復，衛福部也應長期追蹤研究。

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新北市中醫師公會理事長詹益能及多位中醫師今天受邀出席記者會。詹益能也說，如果就目前台灣確診數及國外統計染疫後有「長新冠後遺症」的情形，立委所稱全台恐怕有30萬人將面臨「長新冠後遺症」，這樣的估計，應該不為過。

曾經確診過的國民黨新北市議員蔡淑君今天受邀與會，說明確診康復後身體狀況，分享經驗強調確診者的後續照顧關懷非常重要。（編輯：蘇龍麒）1110615