參選新北市長？蔡壁如：機會渺茫不可能實現

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民眾黨立委蔡壁如（前）17日表示，她接手選戰小組已分身乏術，參選新北市長機會渺茫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北17日電）台灣民眾黨立委蔡壁如昨天在受訪應答時談及有機會參選新北市長引發關注。對此，蔡壁如今天說，民眾黨人力、物力、經費都很少，沒辦法遍地開花，她接手選戰小組已分身乏術，參選機會渺茫且不可能實現。

蔡壁如昨天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚視訊連線專訪，黃暐瀚在節目廣告空檔分析，蔡壁如看起來有7成機會去選新北市，雖然3成不想要，但「軍令」一下就沒辦法了；蔡壁如當時笑說「對啊」。

蔡壁如今天前往金門參與民眾黨舉辦的「全台大眾走」行腳活動，在松山機場接受媒體訪問。

媒體詢問是否有意參戰新北市長。蔡壁如表示，這個話題曾在內部討論過，但這是不可能實現的議題。

蔡壁如表示，她沒有所謂的想不想，還是要用民眾黨全黨的思維去思考這件事。

媒體詢問，如果民眾黨主席柯文哲徵召的話，她是否會開心出戰。蔡壁如表示，徵召不是開心，而是銜命上戰場。

媒體詢問，傳出民眾黨內評估新北市長選舉能贏的機率不大，加上資源經費不足，是否推蔡壁如參戰機率低。

蔡壁如表示，民眾黨成立兩年半，人力、物力、經費都很少，沒辦法讓各縣市遍地開花，最後還是會聚焦在幾個縣市；她從今年2月接任選戰小組召集人，已分身乏術，參選機會渺茫。

媒體追問，是否可能同時當召集人又參選新北市長。蔡壁如表示，這還是交由黨內討論，但她覺得參選機會不大。

媒體也詢問蔡壁如，鴻海集團創辦人郭台銘今天也傳出前往金門，是否兩人可能會面。

蔡壁如說，她以為郭台銘是19日才要去金門，由於民眾黨今天有舉辦大眾走活動，若有機會在金門碰面且郭台銘也願意參與活動的話，她會覺得很榮幸；稍晚她也會聯繫看看能否碰面，若兩人能碰面的話，可能會聊聊郭台銘近來推廣的唾液快篩機器。（編輯：楊凱翔）1110617