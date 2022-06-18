潘孟安、林智堅是否轉戰 蘇貞昌：好人才讓國家越好

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行政院長蘇貞昌（前中）18日針對新竹市長林智堅是否出戰桃園及屏東縣長潘孟安是否轉戰新北市長選戰議題表示，潘孟安、林智堅2名縣市長政績卓越，深受肯定，國人對他們有很高的期待，這是很自然的事情，好人才讓國家越來越好。中央社記者李卉婷攝 111年6月18日

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）民進黨今天召開選對會，外傳由新竹市長林智堅出戰桃園，以及屏東縣長潘孟安是否轉戰新北市長選戰議題，行政院長蘇貞昌今天表示，好人才讓國家越來越好。

蘇貞昌今天出席台鐵高雄機廠遷建潮州基地啟用典禮表示，潘孟安、林智堅2名縣市長政績卓越，深受肯定，國人對他們有很高的期待，這是很自然的事情。至於如何提出符合民眾期待人選，為地方做建設是黨的責任，行政院的工作就是把政務做好，拚經濟、顧疫情，希望台灣都能夠讓好人才把事情做好，國家愈來愈好。

富樂快篩爭議延燒，國民黨今天再度點名關務署包庇。蘇貞昌則回應，對於任何疫苗、醫材，政府都是用最嚴謹態度守護國人健康，至於廠商本身違法的行為，那是應該要嚴查嚴辦、追究責任，並且對於不合格的相關任何醫材或者藥物，都會銷毀，對於廠商要查辦。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各縣市的確診數都降1成，下週是不是還會繼續鬆綁邊境？蘇貞昌說，2年多來，感謝國人同胞，戒慎恐懼、團結一致地面對疫情，才能守住國門、控制疫情。我們也呼籲國人同胞，大家一定要再忍耐，同時要團結合作，打贏要進入正常生活的最後關鍵戰役。（編輯：黃世雅）1110618