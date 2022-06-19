徵召林智堅 鄭運鵬：多重宇宙中最有利的選擇

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，同為黨內熱門人選的鄭運鵬今天發文表示，選對會的決定，就是他在多重宇宙中判斷，認為對未來桃園最有利的宇宙選擇之一。

立法委員鄭運鵬在臉書（Facebook）發文指出，很多朋友以為他昨天心情不好，但其實一點也沒有，大家有這樣的反應很正常、很直覺，這是過去幾十年大家習慣的政黨提名文化和慣例，「資深立委就會想當縣市長、沒被提名就會認為不公平」，他完全不想掉到這個循環。

鄭運鵬說，從去年到現在，他強調「身為桃園最資深的立委，我知道自己的責任，必須維持在需要我參選就能勝選的狀態」，一年多來他從未明確表態，希望透過自己的作為，慢慢改變對立委和政黨初選的刻板印象。

鄭運鵬進一步表示，過去一年多以來反覆思考「要不要參選」、以及「要怎麼處理初選」，都是以「先對桃園未來有利、對民進黨繼續執政有利、對個人沒有不利」的優先順序分析。

鄭運鵬指出，從小的教育讓他做人處事私心很低，不把「自己想要什麼」當前提，這是他多次私下和政界媒體朋友聊天談到的人生哲學。

他說，這也是他多次公開分析「黨內不能內耗」、以及「我不能因為提名而消耗」這兩個提名原則，所以他沒有清楚表態，若表態參選，就會開始提名競爭，必有內耗；如果宣布不參選，也不符合民進黨在桃園的政治現實，鄭文燦的好成績讓民進黨在桃園需人孔急，他有資深的責任，沒資格在中央決策前提早回避。

鄭運鵬強調，選對會決定徵召林智堅，就是他在多重宇宙中判斷，認為對未來桃園最有利的宇宙選擇之一，所以他的心情一點都沒有受影響，而且正面地樂觀其成，第一時間100%樂意協助林智堅順利當選桃園市長。

鄭運鵬強調，客觀判斷，林智堅成績很好、勝選機率比他高；未來鄭文燦一定更上層樓，會代表桃園能在中央行政體系內有更大的決策力。

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此外，健康的民主體制，國會地位一定是最高層級，他願意代表桃園繼續發揮在立法院的影響力。「桃園一定有市長，但不一定能爭取到國會領袖幹部」，城市間的國會競爭，他會努力維持續航力、提升影響力。相信這是對未來桃園最有利的選擇之一。

最後，鄭運鵬強調，「市政+國會+中央」就是他昨天說的鐵三角「林智堅+鄭運鵬+鄭文燦」，他會盡力讓這個鋼鐵團隊成為未來桃園繼續轉型進步的薩爾達三角之力（引喻自電玩遊戲），成為台灣政治的主流力量。（編輯：張銘坤）1110619