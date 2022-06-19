藍悼亡者批政府防疫不力 綠：把默哀當政治口水

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（中央社記者王承中台北19日電）國民黨團總召曾銘宗今天率藍委向染疫亡者默哀，他表示，民進黨政府把防疫當選戰及認知作戰在打，給予最嚴厲的譴責。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨把台灣防疫形容成認知作戰，顯然只想把默哀當作政治口水的道具。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長洪孟楷、鄭正鈐，以及國民黨立委費鴻泰、林德福今天在立法院召開「確診死亡超過5000人，死亡率超過萬分之13，無言哀悼」記者會，一同向染疫身亡的民眾默哀一分鐘。

曾銘宗表示，據疾管署統計，到昨天為止，民眾累計染疫人數高達324萬4453人，死亡人數正式突破5000人，死亡率超過萬分之13，國民黨團今天特別舉辦記者會，為亡者哀悼。他代表黨團，為死者致敬哀悼，為中重症者祈福，祝全民平安健康。

曾銘宗指出，民進黨政府把防疫當選戰及認知作戰在打，對於地方政府更是如此，這是世界奇觀，國民黨團給予最嚴厲的譴責。他說，建議民進黨向國民黨看齊，為染疫亡者舉辦哀悼追思會，而不是心中只有選舉。

針對大鑫快篩案，食藥署長吳秀梅表示應譴責違法廠商，李德維表示，黑心無良廠商當然要譴責，但未好好把關，任意開綠燈的政府官員更是可惡。政府官員拿人民血汗錢，就要好好為人民做事，而不是只會譴責廠商。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬告訴中央社記者，國民黨團為往生者默哀，他表示尊重，但國民黨竟利用默哀來把台灣防疫形容成認知作戰，顯然只想把默哀當作政治口水的道具，這是兩年來全世界最無聊的政治行為。

鄭運鵬指出，國民黨團這個動作既幼稚又不可思議，他認為對往生者及家屬非常不敬。（編輯：林淑媛）1110619