林佳龍盼717前提名北市長 別讓外界誤會因人設事

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（中央社記者葉素萍台北21日電）積極爭取參選台北市長的無任所大使林佳龍今天說，7月17日民進黨全代會應該要完成提名，如果那時還沒提名就是例外，必須跟社會說明為什麼例外，因為連桃園市、新竹市都提名了；他並指出，別讓外界誤會，以為台北市是因人設事。

另外，林佳龍今天也透過臉書，端出首都願景「生養照顧篇」，包括，提供每一對新人新台幣20萬元成家基金、公托2歲專班5成中籤率、凍卵補助、青年創業貸款利息最高補貼16萬元、以及補助樂齡學習。

林佳龍上午接受廣播「嗆新聞」主持人黃揚明專訪。林佳龍說，自己的戶籍目前還在台中，如果被提名，7月26日之前遷戶口都還來得及。

對於民進黨呼聲高的北市長人選、衛福部長陳時中，林佳龍認為，陳時中做什麼都可以做得很好，但角色轉換有時間壓力，尤其陳時中現在擔任防疫指揮官，攸關所有台灣人的生命跟安全，現在正值疫情的時候，要先專注在防疫的工作。

林佳龍指出，比較正常的話，7月17日民進黨全代會應該要完成提名，如果那時還沒提名就是例外，必須跟社會說明為什麼例外，因為連桃園市、新竹市都提名了。

林佳龍表示，先前說因為疫情不要去談選情，但既然要過「新台灣模式」，與疫共存，要有正常生活，包括民主的選舉，不要讓外界誤會，以為好像台北市特別是因人設事。

林佳龍今天並透過臉書提出「生養照顧篇」首都願景包括，提供成家基金給雙方皆選擇在台北市入籍2年內新婚伴侶（每人一生限一次）。新人結婚每對即提供12萬元基金，5年內，生養第一胎提供4萬元，第二胎再提供4萬元，也就是，提供每一對新人共20萬成家基金，讓年輕人留在台北實現成家立業的夢想。

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林佳龍表示，2歲專班不足的問題一直是家長的煩惱，他主張台北市公共化幼兒園2歲專班中籤率應從20%逐年提升到50%；匡列固定預算試辦女性凍卵補助，有計畫凍卵的女性，經醫生正式評估，並提出手術證明後，可向市政府提出3萬元的一次性補助申請，另可在往後3年，申請一年5000元的卵子保存補助。

此外，林佳龍說，為激發台北市的青創活力，讓台北成為吸引年輕人、吸引投資的城市，他主張提供16萬元青創貸款利息補貼給45歲以下，在台北創業、設籍的少年頭家；他並主張，提供65歲以上市民每人一年5000元的補助，適用所有終身學習機構辦理的樂齡學習活動。（編輯：郭無患）1110621