拋青銀換居遭回已實施 蔣萬安：將擴大普及辦理

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天提出青銀換居政策，遭台北市副市長黃珊珊回應已在實施，蔣萬安今天表示，現在市府的示範計畫規模小，申請狀況不佳，未來他將擴大普及辦理。

蔣萬安昨天接受廣播節目專訪時提出青銀換居政策，遭有意參選台北市長的黃珊珊回應已在行善社宅試辦、實施，「大家可以上網去查」。

蔣萬安今天上午前往台北市議會與議員參選人拍攝形象照過程中接受媒體聯訪強調，他的政策目標是讓老年人有更好的居住環境，同時讓年輕人更容易租到金額合理、可負擔的房子，創造老年人與年輕人雙贏。

蔣萬安指出，現在市府的示範計畫規模太小，申請狀況不佳，配套措施過於簡化，甚至沒有任何人申請，顯示市府根本沒把這個政策當成重點。

蔣萬安說，未來他會把青銀換居做得更完善，化被動為主動，積極溝通，讓政策更符合民眾的需求，且擴大普及辦理，其實執行政策遠比強調誰先提出的更重要。

媒體詢問，黃珊珊近期民調一直上升，而蔣萬安民調似乎已遇到天花板。蔣萬安說，民調每天都會有，團隊就是把它作為參考、分析並放在心上，但是不會忘記初衷，不會迷失在民調起伏的數字裡。

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蔣萬安指出，接下來將讓民眾看到各項競選策略，包含具體政見、跟議員們在各選區緊密合作提出符合市民需求的政策，並讓民眾看見他持續在台北市每一個角落，跟市民朋友、商圈店家、市場攤商及各領域意見領袖溝通請益，加緊腳步，努力成為所有市民心中最好的市長候選人。

蔣萬安表示，今天與議員參選人拍攝合照後，接下來不管在市政議題或選舉活動上，大家都會有更緊密的合作，大家就是「Team Taipei台北隊」，團結一致，共同面對年底選戰。（編輯：張銘坤）1110621