參戰基隆、新竹？民眾黨最快7月前決定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北22日電）外界關注台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安是否參選基隆、新竹市長。邱臣遠今天表示，下週還有選舉決策委員會，屆時將針對宜蘭、新竹、基隆討論。是否7月前決定，他說，差不多在這個時間點。

表態角逐基隆市長眾多，國民黨與時代力量分別提名前立委謝國樑、基隆市議員陳薇仲，民進黨選對會18日建議徵召立委蔡適應參選，前國民黨基隆市黨部主委黃希賢也表態以無黨籍參選。

邱臣遠今天被媒體問到是否參選基隆市長時表示，黨內都在評估，他的態度是，身為基隆子弟，一定會為基隆盡一份力，他不會怯戰，只要黨有需要，得到市民認同，就會全力以赴。

何時會決定，邱臣遠表示，黨近期就會進一步討論，下週還有選舉決策委員會，屆時將針對宜蘭、新竹、基隆討論。

媒體追問是否在7月之前決定。邱臣遠表示，差不多是這個時間點，但仍要依照黨中央最後決定；民眾黨的程序是選決會討論後再送交中央委員會，近期將再進一步討論評估。

此外，邱臣遠今天也以立法院黨團總召身分偕議員參選人舉行基隆城市博覽會後總體檢記者會。

邱臣遠指出，城博會最初用意是希望增加城市的能見度，但缺乏基礎市政建設，流於表面的華麗展演，無助行銷觀光，他要求儘速改善基隆市路名牌標示、引入YouBike、發展低碳綠色公共運具、引進大型郵輪作為海上特色旅館、加強北北基宜跨域合作。（編輯：謝佳珍）1110622