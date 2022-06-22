朱立倫：國民黨親美愛台和平護台 盼兩岸對話交流

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）日前赴美訪問的國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨是親美愛台，也是國防保台，另外他也向美國的朋友講得很清楚，國民黨希望和平護台，希望兩岸能透過對話、交流，避免衝突與戰爭。

朱立倫赴美訪問返台後，居家隔離期滿，他今天下午在主持中常會時，發表訪問成果，他說，首先就是國民黨成立了駐美代表處，向全美國、全世界的朋友宣告國民黨返回華府，也受到美方熱烈的歡迎，國民黨要告訴大家we are here、we are back。

朱立倫說，他也向美國行政部門、國會學界智庫的朋友明白表示，國民黨是親美的政黨，是親民主的政黨，絕對不是反美、仇美的政黨，絕對站在民主自由這一方，有人把國民黨貼成親中反美，這絕對是惡意汙衊，這次也讓西方的朋友、國際的朋友非常清楚了解這一點。

朱立倫提到，他在拜會美國行政部門、國會或者是智庫學界時，都清楚表達愛台灣的基本立場，護台灣、保民主、拚未來，對於國防安全，國民黨全力重視支持，這是從過去到現在到未來一致的立場。

朱立倫也說，國民黨是親美愛台，也是國防保台，但也希望和平護台，希望兩岸能夠透過對話交流，避免衝突，戰爭，這就是國民黨最大的利基；他特別要謝謝這一次美國行政部門、包括AIT、國務院，給他非總統候選人有史以來算是最高層級的接待跟禮遇。（編輯：林興盟）1110622