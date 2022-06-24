賴副總統：科技是台灣國際競爭必備元素

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副總統賴清德（前左2）24日出席台南區塊鏈產業國際博覽會，賴副總統表示，這是南台灣首次深入研究區塊鏈及應用的國際級盛會，嘉惠台南，造福台灣，公私協力，產官學員群策群力。中央社記者張榮祥台南攝 111年6月24日

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南區塊鏈產業國際博覽會今天在台南遠東香格里拉飯店登場，副總統賴清德表示，新時代來臨，科技是台灣在國際競爭的必備元素，年輕人也要積極運用科技投入新創。

台南區塊鏈產業國際博覽會（TAINAN BLOCKCHAIN INTERNATIONAL FAIR）一連兩天登場，探討數位新台幣與台灣區塊鏈產業發展方向。賴副總統致詞指出，這是南台灣首次深入研究區塊鏈及應用的國際級盛會，嘉惠台南，造福台灣，公私協力，產官學員群策群力。

賴副總統表示，這種盛會也許是台北的日常，但南台灣是少見的。他認為南北差距還是很大，北台灣過去50多年承擔重責大任，未來南台灣要扛起這個責任；這場盛會點亮南台灣的雄心壯志，如今國際級廠商加碼投資台南，以往台南是台灣的台南，未來要讓台南成為世界的台南。

賴副總統說，新時代來臨，科技對台灣是非常重要的，善用科技讓城市進步及國家發展，這是台灣在國際競爭的必備元素。年輕人一定要積極投入新創，運用工業4.0新科技從事創新工作。

賴副總統表示，過去台灣的前輩拿著007手提箱到世界各地爭取訂單，打造台灣第一次經濟奇蹟，如今年輕人也要運用現代科技投入新創市場，不只圓夢，也可帶動台灣產業進步及國家發展。

賴副總統期許新創工作解決地方問題，以區塊鏈保障地方農漁產品價格及節省行政成本。2050淨零轉型也需要創新力量及新興科技。（編輯：孫承武）1110624