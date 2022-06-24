赴泰免簽有望？泰國新任駐台代表：積極協調中

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立法院長游錫堃（中）24日上午在立法院接見駐台泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（Twekiat Janprajak）（左3）一行，並合影留念。中央社記者謝佳璋攝 111年6月24日

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（中央社記者范正祥台北24日電）立法院長游錫堃今天接見泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮時指出，台灣與泰國在經濟貿易等各方面交流非常密切。曾德榮表示，代表處正積極協調台人赴泰免簽，盼未來雙方交流與互訪能更加密切。

曾德榮（Twekiat Janprajak）於今年3月間自新加坡總領事一職升任駐台代表，他今天到立法院拜會游錫堃，在場包括立法院秘書長林志嘉等。

游錫堃致詞時恭喜曾德榮履新上任。游錫堃指出，台灣與泰國雖無正式邦交關係，但在經濟貿易等各方面交流非常密切，尤其總統蔡英文的新南向政策中，泰國是重點國家之一，他對於泰國很多僑民在台灣幫助發展經濟，表示非常感謝。

曾德榮致詞時表示，很高興來台赴任，對於此次有機會來台工作感到幸福。

他指出，台灣立法院成績亮麗，尤其今年通過18歲公民權修憲案。過去台泰國會議員交流成績斐然，經濟交流也很密切，目前泰國有5000多家台商和近20萬台僑。

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另外，曾德榮也提及，代表處正積極協調台人赴泰免簽，盼未來雙方交流與互訪能更加密切。曾德榮並表示，台灣推動的新南向政策，在整個東協國家很成功。

游錫堃今天接見曾德榮，全程約40分鐘。互動過程中，雙方也就全球局勢、印太戰略、離岸風電、地方選舉、電動汽機車、零排碳政策等議題交換意見。（編輯：翟思嘉）1110624