傳陳時中選北市 綠：人選適當時機成熟隨時徵召

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（中央社記者葉素萍台北27日電）資深媒體人周玉蔻今天在臉書稱「最新獨家，阿中確定要代表民進黨參選台北市長囉」。民進黨發言人周江杰表示，相關縣市長提名作業仍在進行，只要人選適當，時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名，推出最適合人選。

民進黨台北市長布局，衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍都有呼聲，待民進黨選對會拍板。

資深媒體人周玉蔻下午在臉書指出，陳時中確定要代表民進黨參選台北市長。對此，民進黨發言人周江杰回應表示，相關縣市長提名作業仍在進行中，只要人選適當，時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名，推出最適合的人選，爭取選民支持。

民進黨台北市黨部主委張茂楠今天受訪指出，陳時中參選的傳聞愈來愈逼真，「也許是順著這個方向走，可能性蠻高的」；但他強調，沒有進一步的消息。

民進黨台北市議員許淑華受訪指出，民進黨還是有民主機制，既然用徵召，就一定要協調到各方都覺得可以接受，再公布人選，「抬轎的人很急，但我們還是有機制，要尊重我們的機制，把機制走完」。

許淑華說，民進黨內有人期待陳時中、有人期待林佳龍，各路都有；選對會相對很重要，尊重選對會、一定會等選對會溝通完，才會做正式宣布。

另外，今天也傳出英系已幫陳時中在台北市長安東路、小英基金會所在大樓內籌設競選辦公室。英系人士澄清說，在人選未確定之前，不會籌設辦公室；畢竟陳時中目前以防疫工作為優先，如果此時設辦公室，會讓陳時中變成國民黨攻擊焦點。（編輯：林克倫）1110627