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媒體民調排名第三 賴香伶盼以政見迎頭趕上

2022/6/29 13:30（6/29 13:36 更新）
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台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前中）29日在民眾黨秘書長謝立功（前左）的陪同下，出席中壢慈惠堂成立七十週年暨瑤池金母娘娘神像開光大典。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月29日
台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前中）29日在民眾黨秘書長謝立功（前左）的陪同下，出席中壢慈惠堂成立七十週年暨瑤池金母娘娘神像開光大典。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月29日
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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）根據聯合報公布的桃園市長選情民調，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶排名第三，賴香伶今天表示，相信市民在意的還是參選人的政見，民眾在了解她的政見主張後民調會越來越好。

賴香伶上午在台灣民眾黨秘書長謝立功的陪同下，出席中壢慈惠堂成立七十週年暨瑤池金母娘娘神像開光大典，並與桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝等人受邀上台共同敬香。

賴香伶在接受媒體聯訪時，對於記者詢問聯合報今天公布桃園市長選情民調，林智堅獲得29%的支持、張善政27%、賴香伶5%有何看法，賴香伶表示，感謝這5%桃園市民的支持，會從這個目標開始努力往上爭取市民的認同。

賴香伶指出，相信市民在意的還是參選人的政見，直到現在新竹市長林智堅和中國國民黨桃園市長參選人張善政還沒有提出任何政見，但自己勤跑基層已半年多、腳步沒有停止，相信市民在了解政見主張後，民調會越來越好。

另外，對於張善政傳出快篩陽性確診取消所有行程，賴香伶也祝福張善政早日康復。（編輯：李錫璋）1110629

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