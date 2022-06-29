吳釗燮華府智庫視訊演說 分享台灣抗中威脅經驗

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）外交部長吳釗燮昨天以視訊方式出席華府智庫論壇「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund, GMF）舉辦的年度「布魯塞爾論壇」（Brussels Forum）。他在會中分享台灣對抗中國威脅的經驗，並強調民主陣營團結抵禦中國威權擴張的必要性。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮28日出席的研討會主題是「海內外之民主」，他與美國聯邦參議員墨菲（Christopher Murphy）及GMF保衛民主聯盟主任梭頓（Laura Thornton）同場對談。

吳釗燮表示，俄烏戰爭給予台灣3項啟發，第一是威權國家對全球民主國家造成巨大威脅，尤其是中國在東海、南海、太平洋等地區不斷採取挑釁行徑，意圖突破第一島鏈，擴張野心昭然若揭，危及印太地區的和平穩定。

第二點是烏克蘭堅定抵禦俄國侵略，台灣深受鼓舞，也會持續積極發展不對稱戰力、以及全民防衛與後備動員能力。

第三則是民主國家團結支持烏克蘭對抗威權國家侵略，當能有效嚇阻中國野心，台灣將續爭取民主理念相近國家的支持。

吳釗燮也分享台灣對抗中國經濟脅迫的經驗，中國片面停止進口台灣的石斑魚、鳳梨等農漁產品 ，對立陶宛、捷克、澳洲也採取類似的無理做法，台灣政府及民間透過擴大購買澳、立等國產品方式，展現民主國家互助團結抵抗中國經濟施壓。

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吳釗燮表示，中國持續對台進行認知戰，意圖削弱台灣民眾對政府信心，台灣政府及民間對此積極因應，台灣將持續堅守民主，同時也需要民主夥伴團結支持台灣。

外交部指出，德國馬歇爾基金會是美國知名的公共政策研究機構，旨在促進歐美各國對跨大西洋及全球議題的瞭解與合作，總部設於美國華府，並在柏林、巴黎、布魯塞爾、華沙等多個歐洲國家首都設置辦事處。「布魯塞爾論壇」是該基金會的年度大型會議，邀集各國官員及意見領袖就當前國際議題交換意見，增進彼此政策立場的瞭解與互動交流。（編輯：蘇志宗）1110629