仇恨值高說法惹議 林佳龍：願致電陳時中說明

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（中央社記者溫貴香台北30日電）表態參選台北市長的無任所大使林佳龍日前一席「仇恨值高」被解讀是影射衛福部長陳時中；林佳龍今天說，「仇恨值」是大數據分析的中性詞彙，若引起誤解，願意致電陳時中說明。

外傳民進黨高層勸進參選新北市長，林佳龍上午出席今周刊「台灣大未來國際高峰會」座談前受訪表示，總統與黨內持續交換意見，總統表達一切尊重他的意願；至於整體布局，選舉對策委員會會把雙北當壓軸，但也不會拖，選舉不到5個月就要投票，要推最強的選手，能夠上場、發揮團隊精神。

另外，林佳龍舉運動選手為例說，如果由他上場比賽，一定會全力為團隊爭取勝利；如果是別人上場，他做為團隊的一員，也會在場外用力加油，發揮阿甘的精神，持續向前跑。

林佳龍重申，「我也做好準備，隨時可以上場」，對於其他戰鬥位置，如果有在地優秀人才，希望他們也有上場比賽的機會。

外傳林佳龍提到參選新北都有提交換條件，林佳龍說，這是很嚴厲指控，他從政以來沒有任何交換條件，都是在第一線面對任何困難。

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林佳龍說，選對會的討論並沒有要協調他去哪裡，而是討論過程中，一定會就整體的布局交換意見，沒有內定；民主政治要勇於表達自己的意見，也要傾聽別人的意見，不要把正向表達希望扮演的角色就變成是不配合協調，民進黨有很好的文化，提名前就是百家爭鳴，一旦做了決定，就是團結爭取最後的勝利。

林佳龍日前接受震傳媒專訪提及，民進黨提的人，會不會促成藍營棄保，若是仇恨值高，選民若是討厭民進黨、要教訓民進黨，棄保很容易。（編輯：楊凱翔）1110630