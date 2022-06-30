蔡其昌：經營棒球與政治工作相同 遇困局想辦法克服

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（中央社記者葉素萍台北30日電）身兼中華職棒大聯盟會長的立法院副院長蔡其昌今天說，過去一年，中職因疫情限制受到很大的衝擊，透過職棒周邊經濟開闢財源，讓中職聯盟的營收在疫情期間不減反增；經營棒球、政治工作和人生相同，遇到困局也要想辦法克服。

民進黨今天發布新聞稿指出，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，釋出蔡其昌專訪。

投入台中市長選舉的蔡其昌說，台中是個沒有意識形態、既定政黨傾向的地方，台中選民喜歡的是會做事，有能力解決問題的行動派，而不是靠傳統藍綠、意識形態對決。

蔡其昌強調，台中升格後的縣市要縫合，除了要讓原縣區的基礎設施迎頭趕上，也要讓沒落的舊市區重新振興，公共建設一定要加速到位。

蔡其昌認為，現任台中市長盧秀燕的表現是「公關有餘，做事不足」；他認為，地方首長應要展現對市政積極的領導能力，要懂得善盡政治人物的資源來治理地方，而不是只會將責任推諉中央，任由重大建設停擺，犧牲市民的需求和福祉。

他說，台中現在是處於「轉大人」的階段，需要更具備行動力和執行能力的大家長，才能讓台中市民找回光榮感。

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蔡其昌表示，每一個位置都是用來解決問題的，過去一年，中職因疫情限制受到很大的衝擊，透過職棒周邊經濟開闢財源，讓中職聯盟的營收在疫情期間不減反增。他以歌詞「有路沿路唱歌，無路蹽溪過嶺」形容，經營棒球、政治工作和人生相同，即使遇到困局，也要想辦法克服。

他說，疫情期間曾多次號召企業捐贈防疫物資，協助整合中央資源補齊地方缺口；他認為，地方和中央一定要團結合作，讓民眾可以平安的度過疫情，是他作為地方民代應盡的責任；朝野在很多議題上可以交鋒，但在防疫的議題上，不分黨派應齊心抗疫，才能戰勝疫情。（編輯：蘇志宗）1110630