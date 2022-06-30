回應「遠來是客」 柯志恩：愛高雄願意經營較重要

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將代表國民黨參選高雄市長的智庫執行長柯志恩（中）30日到高雄與同黨市議員合體造勢，對於如何共組在野大聯盟，柯志恩說，國民黨目前需要集中最大票源，如果大家覺得民進黨做得不夠好的話，那就應該由國民黨為主軸，吸納最多的票。中央社記者董俊志攝 111年6月30日

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄市長陳其邁對獲徵召參選市長的國民黨智庫執行長柯志恩表達「遠來是客」，柯志恩今天受訪回應，很多人都不是高雄出生，愛高雄且願意經營較重要，自己也絕對不怯戰。

柯志恩中午1時首度以國民黨高雄市長參選人身分，與國民黨高市議會黨團、高市黨部舉行輔選工作會報，她會後接受媒體聯訪表示，「我覺得陳其邁有點想區隔啦，怎麼會遠來是客？」

柯志恩指出，「陳其邁是台南出生的（正確應為基隆），前市長陳菊是宜蘭來的」，很多人都不是高雄出生，「我覺得只要你愛高雄，然後願意在高雄好好經營」比較重要；相信陳其邁應該也樂觀其成有人也能把高雄建設好，大家共同討論高雄的政見，自己絕對不怯戰，直球對決。

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對於獲徵召後首度南下高雄，何時提出政見，柯志恩則說，政見不但是非常重要的事情，也要跟在地所有議員商討，「你不能要求昨天獲徵召，今天就端出來」，這有點太快速；且今天若可以講出落落長的政見，這絕對不是負責任態度，只是一個口號，希望大家拭目以待。

此外，「蘋果新聞網」針對陳其邁和柯志恩參選進行網路民調，結果顯示支持陳其邁和柯志恩者民調相差逾15趴；柯志恩回應，民調只是顯示全國非常希望高雄選戰打得精彩，這是大家的期望，也是一個鼓勵，但是不會因此認為贏15趴是一個事實，因為從很多數據顯示還有努力空間，所以網路民調作為參考就好。（編輯：陳仁華）1110630

國民黨中常會宣布徵召智庫執行長柯志恩（前中）參選高雄市長，柯志恩30日南下高雄與同黨市議員合體造勢，眾人手舉標語高呼口號。中央社記者董俊志攝 111年6月30日

國民黨提名智庫執行長柯志恩（前右4）參選高雄市長，柯志恩30日南下高雄蓮潭會館與同黨市議員等人合體造勢，眾人高喊「團結拚勝選、高雄挺志恩」。中央社記者董俊志攝 111年6月30日