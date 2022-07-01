蔡總統：稅務關務持續運用新科技 強化便民服務

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（中央社記者張璦台北1日電）總統蔡英文今天表示，去年全國賦稅收入創新高，讓國家有足夠財源支援建設，背後是稅務人員的辛苦付出；同時，關務人員落實邊境把關，守護國門防堵非洲豬瘟；未來也將持續運用新科技在稅務、關務，強化便民服務。

蔡總統今天上午與行政院長蘇貞昌，以及財政部次長莊翠雲、阮清華、李慶華等人，共赴台北國稅局參加「111年稅務節慶祝暨表揚大會」，蔡總統和蘇貞昌並擔任頒獎人。

今天是稅務節，蔡總統致詞時指出，除恭喜受表揚的人員，也祝稅務、關務人員和業界先進「稅務節快樂」；與此同時，110年度所得稅結算申報已於昨天結束，感謝所有人員的辛勞，和相關業者的協助，讓報稅作業順利落幕。

細數稅制改革成果，蔡總統表示，蘇貞昌、財政部長蘇建榮和行政團隊人員，近年來對於稅制改革工作，付出許多心力，比如所得稅基本生活費調高，四大扣除額提高，減輕民眾負擔，讓民眾有感。

蔡總統說，在政府和人民共同努力之下，台灣經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，逆勢成長，表現良好；去年，全國賦稅收入創下歷史新高，達到新台幣2兆8450億元，讓國家有足夠財源支援建設，成果背後是稅務人員的辛苦付出。

蔡總統表示，今天獲選的優秀稅務、關務人員共有100位，在各自專業領域表現十分傑出；同時，今天表揚的資深稅務、關務人員，服務年資超過40年，對於他們的辛勞，要致上最高敬意和謝意。

蔡總統說，今天在座的績優稅務代理人、記帳士、記帳及報稅代理人、優良專責報關人員，都是業界佼佼者，更是稅務、關務好夥伴，很高興當面表達祝賀之意，也感謝眾人貢獻。

另外，蔡總統也感謝關務人員的付出，她表示，有了關務人員的努力，才能落實邊境防疫，嚴守邊境安全，把非洲豬瘟、毒品防堵在國境之外，守護國人健康。

貨物移動安全是供應鏈安全的一環，蔡總統說，同時也要在有效的監控下，持續強化貨物通關和安全移運效能，海關物聯網全時監控計畫經多年籌備建置，今天在台中關展開試辦，將達到更便捷、安全的通關環境。

展望未來，蔡總統表示，政府也會持續把更多新科技運用在各項稅務、關務的工作上，讓服務更加便民，強化政策執行效率，而這些工作需要財政部專業人員發揮專長，共同投入、攜手努力。（編輯：楊凱翔）1110701