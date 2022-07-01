競選LOGO被指抄襲 蔣萬安：勿混淆視聽

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選LOGO為藍色與橘色漸層無限符號，被指與多家企業很像、涉抄襲。蔣萬安回應，希望大家勿再混淆視聽，記住「你+台北就是無限」就好。

國民黨台北市長參選人蔣萬安公布競選識別，以藍色、橘色漸層畫出的無限符號，帶出「你+台北就是無限」意涵，期望讓台北成為可以讓每一名市民實現自我的城市。

不過LOGO被指與GOGORO、中保無限家等公司相似，有意爭取民進黨台北市長參選人提名的林佳龍表示，看起來很像是他提出過的Taipei +、選舉還是盡量不要抄襲。

蔣萬安今天至內湖梘頭福德祠參拜，會前接受媒體聯訪時被問及此事，他回應這些企業都很優質、都在追求發揮無限可能，如何透過各自設計賦予意涵及詮釋更重要。

蔣萬安重申，自家競選LOGO是透過多重線條表達北市的躍動與活力、繽紛色彩是代表北市的豐富與多元，加號則是串聯市民與台北，盼外界不要再混淆視聽，記住「你+台北就是無限」就好。

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此外，媒體提問北市副市長黃珊珊酸蔣萬安盼讓市民自我實現的期望「早就做了」，蔣萬安回應「做得真的夠好就不會有抱怨」，北市這幾年的新創空間還是停留在硬體思維，但更重要的是打造生態系，讓人才及資金留下，還有很多可以更好的地方。

媒體追問，如何看待民進黨想捧黃珊珊聲量反而分掉綠營選票的操作，蔣萬安說，民進黨機關算盡、他無法代替回答，但他要提醒民進黨「養老鼠咬布袋」，這種教訓一次就好。（編輯：方沛清）1110701