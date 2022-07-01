沈慧虹7/3辭職投入新竹市長選舉 市府主管歡送

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市副市長沈慧虹將於7月3日辭職，代表民進黨投入新竹市長選舉，她今天說，辭職後將走入竹市各角落，了解市民需求，「暫時的離開是要為了再回來，把新竹建設得更好」。

新竹市政府一、二級主管今天在市府大廳為沈慧虹舉辦歡送會，致贈花束與卡片，新竹市長林智堅與秘書長陳章賢也一同到場給予祝福。

林智堅現場也贈送一雙運動鞋給沈慧虹。他說，台灣習俗上一般是不會送鞋子的，但因為沈慧虹接下來的任務是要走遍新竹市大街小巷，需要一雙好的鞋，才能走得快、走得穩、走得好，了解市民的需求後，再穿著這雙鞋走回市政府。

沈慧虹致詞說，在新竹市的2700多個日子，感謝林智堅讓她從陌生人變成新竹人、落地深根，她所做的事情都是希望家變得更好。

沈慧虹表示，辭職後她將走出去，幫大家聽聽家人的需要、想法，不用官方的態度，而是重新回到市民的角度了解新竹人的需要、城市的需要，若未來再重新回市府，相信能帶給新竹市更美好的未來。

國民黨籍新竹市議員林耕仁批評市府花大錢整治青草湖周邊環境，但前天傍晚的一場大雨，證明市府清淤失敗。

沈慧虹對此回應，近日因新竹地區客雅溪上游發生強降雨，水流夾帶淤泥、浮木沖刷至下游，市府昨天已積極進場整理。

沈慧虹指出，市府致力青草湖重生，未來一樣會持續清淤、提供民眾良好休憩環境，至於像以前詬病的布袋蓮布滿湖面、上游枯木，也都會持續清理。

沈慧虹說，青草湖上游是客雅溪，大部分都是於新竹縣，林智堅和她都希望能將所有治理合而為一，這也是「大新竹合併」重要性的例子。（編輯：方沛清）1110701