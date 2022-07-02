林智堅參選桃園 鄭文燦相信能獲客家區支持

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（中央社記者葉臻桃園2日電）新竹市長林智堅將轉戰參選桃園市長。桃園市長鄭文燦今天表示，桃園、新竹有相同的治理經驗，相信林智堅一定能夠在桃園的客家區得到市民支持，待林智堅辭職後，將帶他勤走基層。

鄭文燦上午陪同總統蔡英文，至桃園市平鎮區的1895乙未保台紀念公園，出席「乙未保台戰役127周年紀念儀式」。

鄭文燦會前接受媒體聯訪時，被問及桃園的客家人口突破80萬人，年底選票是不是客家票也是很大的影響。

鄭文燦表示，客家鄉親非常有感情的，對他的8年施政也非常有感受，這8年桃園成為客家的第一庄，也成為客家文化振興的火車頭，他個人在客家區的選票過半、民調滿意度也有8成。

鄭文燦表示，桃竹苗是一個共同生活圈，桃園、新竹有相同的治理經驗，新竹市也有3成的客家人，同樣的治理經驗，「相信林智堅也一定能夠在客家區得到市民支持，我很有信心」。

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媒體詢問，預計如何帶林智堅打基層組織戰。鄭文燦說，會按部就班、步步為營，也會勤走每一個角落，傾聽各種意見，相信從文燦市長到小智市長，不會有違和感，一定可以無縫接軌。

鄭文燦也說，林智堅會在7月8日完成辭職交接，之後會有比較多公開活動；林智堅現在剛好是47歲，「跟我當年當選桃園市長時一樣」，且林智堅又有8年的執政經驗，相信一定可以在城市治理創造輸贏，讓桃園有下一個黃金10年。（編輯：方沛清）1110702