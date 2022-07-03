更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

金曲幕後／蔡健雅華語歌后首輪勝出 黃宣歌王一票惜敗崔健
娛樂

金曲幕後／蔡健雅華語歌后首輪勝出 黃宣歌王一票惜敗崔健

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

穿上林智堅贈鞋跑行程 沈慧虹辭職拚竹市長選戰

2022/7/3 13:59（7/3 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
將代表民進黨投入新竹市長選舉的新竹市副市長沈慧虹（前右3）3日最後一天上班，她跑行程時穿著新竹市長林智堅送的新鞋，她說，將把延續幸福新竹的路走得更穩更好。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月3日
將代表民進黨投入新竹市長選舉的新竹市副市長沈慧虹（前右3）3日最後一天上班，她跑行程時穿著新竹市長林智堅送的新鞋，她說，將把延續幸福新竹的路走得更穩更好。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）將代表民進黨投入新竹市長選舉的新竹市副市長沈慧虹指出，今天是擔任副市長的最後一天，她跑行程時穿著新竹市長林智堅送的新鞋，要把延續幸福新竹的路走得更穩更好。

行政院長蘇貞昌上午到新竹市視察台大醫院湳雅院區計畫，林智堅、沈慧虹陪同走訪台大醫院新竹台大分院及湳雅院區預定地，並聽取相關單位簡報。

沈慧虹接受媒體聯訪表示，今天是她擔任新竹市副市長的最後一天，隨後將擔任由她與8名民進黨提名新竹市議員參選人所組「新新竹隊」隊長。

她說，卸任前看著蘇貞昌到新竹市送大禮物，很感動，代表8年來努力沒有一刻是浪費的，未來有信心能帶給市民更多的幸福。

媒體發現，沈慧虹今天穿著日前由林智堅送的白色運動鞋。對此，她回應，這雙鞋非常舒適、透氣，可以讓她走進新竹市各大街小巷、菜市場，希望可以把新竹幸福城市這條路走得更好更穩。

林智堅接受媒體訪問時表示，沈慧虹在他上任新竹市長後就進入團隊，8年來在她協助下完成與爭取許多重要建設，包括公道三新闢道路、兒童醫院、棒球場與台大醫院湳雅院區計畫等建設。

他說，沈慧虹是專業交通人才，也有溫暖堅定特質，她未來擔任新竹市長完全可以無縫接軌，延續新新竹、新幸福。

林智堅表示，今天是沈慧虹擔任新竹市副市長的最後一天，但她未來將藉由100多天選戰的努力，相信很快會再回到新竹市政府，成為新竹市史上首位女市長。（編輯：戴光育）1110703

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族