穿上林智堅贈鞋跑行程 沈慧虹辭職拚竹市長選戰

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將代表民進黨投入新竹市長選舉的新竹市副市長沈慧虹（前右3）3日最後一天上班，她跑行程時穿著新竹市長林智堅送的新鞋，她說，將把延續幸福新竹的路走得更穩更好。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月3日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）將代表民進黨投入新竹市長選舉的新竹市副市長沈慧虹指出，今天是擔任副市長的最後一天，她跑行程時穿著新竹市長林智堅送的新鞋，要把延續幸福新竹的路走得更穩更好。

行政院長蘇貞昌上午到新竹市視察台大醫院湳雅院區計畫，林智堅、沈慧虹陪同走訪台大醫院新竹台大分院及湳雅院區預定地，並聽取相關單位簡報。

沈慧虹接受媒體聯訪表示，今天是她擔任新竹市副市長的最後一天，隨後將擔任由她與8名民進黨提名新竹市議員參選人所組「新新竹隊」隊長。

她說，卸任前看著蘇貞昌到新竹市送大禮物，很感動，代表8年來努力沒有一刻是浪費的，未來有信心能帶給市民更多的幸福。

媒體發現，沈慧虹今天穿著日前由林智堅送的白色運動鞋。對此，她回應，這雙鞋非常舒適、透氣，可以讓她走進新竹市各大街小巷、菜市場，希望可以把新竹幸福城市這條路走得更好更穩。

林智堅接受媒體訪問時表示，沈慧虹在他上任新竹市長後就進入團隊，8年來在她協助下完成與爭取許多重要建設，包括公道三新闢道路、兒童醫院、棒球場與台大醫院湳雅院區計畫等建設。

他說，沈慧虹是專業交通人才，也有溫暖堅定特質，她未來擔任新竹市長完全可以無縫接軌，延續新新竹、新幸福。

林智堅表示，今天是沈慧虹擔任新竹市副市長的最後一天，但她未來將藉由100多天選戰的努力，相信很快會再回到新竹市政府，成為新竹市史上首位女市長。（編輯：戴光育）1110703