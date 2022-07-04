租金補貼遭指缺彈性 內政部：評估弱勢戶補強措施

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（中央社記者陳俊華台北4日電）社福團體指租金補貼專案缺乏彈性，要求延長申請時間。內政部今天說，起租日在9月底前都可申請，為了讓民眾及早領到補助，盼能期限內提出申請，另針對經濟弱勢戶將評估規劃補強措施。

300億元中央擴大租金補貼專案，7月1日起開放申請。有社會福利團體指出，中央擴大租金補貼方案對弱勢者的申請缺乏彈性，可能使其無法獲得租金補貼機會；目前尚未租屋而後續有租屋需求的經濟弱勢族群，希望也能獲得這項補助，要求政府提供隨到隨辦或延長申請時間。

內政部透過新聞稿表示，中央擴大租金補貼專案並非缺乏彈性，而是為了讓民眾及早領到補助，希望可以在8月底前提出申請；對於社福團體的建議，將再評估規劃妥適的補強措施。

內政部說，中央擴大租金補貼專案對經濟弱勢家戶採取主動告知並協助申請，所有申請家戶無論是新租約或存續中的租約，都可提出申請無需等待，受補貼家戶在補貼期間如有搬遷，仍可維持受補貼資格。

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內政部表示，這次擴大租金補貼方案的申請期間為7月到8月底，希望有需要的家戶踴躍申請，7月到8月申請時所檢附的租賃契約起租日在9月30日前都可申請；為了讓民眾在10月補貼金額能夠順利入帳，希望有需要的民眾盡量在申請期間前來申請。

內政部指出，至於申請截止後經濟弱勢族群的租屋補助，將檢視整體申請戶數與經濟弱勢家戶的申請狀況，再評估規劃妥適的補強措施。（編輯：翟思嘉）1110704