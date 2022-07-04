更多編輯台推薦新聞：
倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子
文化

倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金
運動

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

福林少棒隊前進威廉波特 賴清德：讓世界看到台灣

2022/7/4 15:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北4日電）副總統賴清德今天恭喜台北市福林國小少棒隊，贏得2022 LLB世界少棒錦標賽亞太區代表，他特別感謝選手們快速適應、發揮堅強戰力、展現團隊精神，讓世界再次看到台灣。

LLB亞太區少棒錦標賽冠軍戰，台北市福林今天與地主韓國隊交手獲勝、將前進美國威廉波特打世界賽。

賴副總統下午透過臉書發文指出，稍早傳來捷報，在韓國舉行的2022 LLB亞太區少棒錦標賽，國家代表隊福林國小少棒隊，以1比0擊敗韓國奪冠，將代表台灣，再度挺進美國威廉波特世界賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴副總統說，這是自2015年後，台灣代表隊再闖威廉波特世界賽。特別是疫情期間，出國多天的比賽，並不是一件容易的事情，感謝教練與隨團成員，協助解決各種困難，也特別感謝選手們快速適應、發揮堅強戰力、展現團隊精神，讓世界再次看到台灣。

賴副總統說，接下來，選手們將於8月17日至28日，出征美國少棒聖地威廉波特，請大家一起為台灣代表隊加油打氣。（編輯：蘇志宗）1110704

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族