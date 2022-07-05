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趕場為參選暖身？ 陳時中：有正式訊息會對外說明

2022/7/5 12:51
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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）衛福部長陳時中今天上午連趕2場活動，引發外界關注是否為參選暖身。陳時中僅說，剛好最近要宣導的事務比較多，如有正式訊息都會對外說明。

衛福部長陳時中是代表民進黨出征台北市長選舉的熱門人選，有媒體民調今天指出，陳時中以5成4贏過前交通部長林佳龍和前副總統陳建仁。

陳時中上午接連出席2場在不同地點舉行的衛福部記者會，會後接受媒體聯訪時被問到趕場是否為參選準備，他表示，剛好最近要宣導的事務比較多，強調衛福部業務本來就多。

媒體追問，陳時中稍早在另個活動談及現階段仍先拚防疫，疫情有控制好就沒有進退的問題，是否表示疫情看到尾聲。

陳時中說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最令人困擾的就是一波接一波，大家習慣了也整備好了，又出現新變異，但也建立起防疫韌性，面對變化更能因應。

至於媒體民調結果，陳時中說，那就是一些網路上有趣的民眾反應，只是參考性質，跟真正的民調不太一樣，如有正式訊息都會對外說明。（編輯：張芷瑄）1110705

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