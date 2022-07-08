陳建仁肯定蔡總統 續以學者立場幫民進黨

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）前副總統陳建仁今天說，總統蔡英文上任後，台灣在自由、民主、法治、人權及經濟發展等都有很好的成績，未來將站在學者立場，持續幫助民進黨讓國家變得更好。

陳建仁接受「官我什麼事」節目專訪，今天釋出訪問內容，專訪內容談及過去在副總統任內推動的各項工作。

陳建仁表示，在副總統任內，他很高興能參與年金改革、婚姻平權以及綠能推動等工作，另外包含成立國家人權委員會，都讓他收穫滿滿，因為這些都是一個副總統很難得有機會去擔任的工作。

陳建仁說，這四年間雖然遇到很多困難，但也做了很多改革，其中很多都是以前要做沒有做到的，像是已延宕16年的年金改革、婚姻平權等。

陳建仁說，「這都是在蔡總統任內完成的」，他認為蔡總統是一個台灣很好的改革領導者，所以6年來，台灣在自由、民主、法治、人權、經濟發展等都有很好的成績，應該讓這樣好的施政永續下去。

陳建仁表示，他未來一定會透過各種可能管道，站在學者立場，繼續幫助民進黨讓這個國家變得更好。（編輯：管中維）1110708