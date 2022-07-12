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新竹市長選情三腳督 高虹安：不擔心被操作棄保

2022/7/12 12:26（7/12 13:16 更新）
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民眾黨立委高虹安（前右2）投入新竹市長選舉，與民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁形成「三腳督」局面。高虹安12日受訪時表示，她認為，竹市選民程度高，主要仍是「選人不選黨」，不擔心未來會被操作棄保。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月12日
民眾黨立委高虹安（前右2）投入新竹市長選舉，與民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁形成「三腳督」局面。高虹安12日受訪時表示，她認為，竹市選民程度高，主要仍是「選人不選黨」，不擔心未來會被操作棄保。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月12日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民眾黨立委高虹安投入新竹市長選舉，與民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁形成「三腳督」局面。高虹安認為，竹市選民程度高，不擔心未來會被操作棄保。

民眾黨昨天確定由黨籍立委高虹安參選新竹市長，外傳未來選情可能會被操作棄保，她今天接受媒體聯訪時做出相關回應。

高虹安說，新竹市選民程度高，主要仍是「選人不選黨」，是有別於其他傳統選區結構，認為不太容易被人刻意操作棄保。

高虹安說，她住在新竹已快1年，戶籍也在新竹市，但他黨市長參選人卻一直攻擊她是觀光客、外來者，對許多新竹市民來說，可能因為工作、家人陸續到新竹市，入籍時間可能有先來後到，但仍都是新竹人。

高虹安表示，新竹市是一個外來人口相對較多的城市，認為只要是在新竹市耕耘及努力的都是新竹人，不應用「住幾年以上才是新竹人」的方式去定義，

高虹安指出，未來將規劃多場客廳會與鄉親互動，了解黨內擘劃的城市願景對民眾來說是否可行，蒐集相關數據後逐一彙整成為政見，並向選民公布。（編輯：方沛清）1110712

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