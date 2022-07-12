朱立倫推薦北北基桃市長參選人 2度提侯友宜

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）國民黨在新北市長選舉尚未推出參選人，黨主席朱立倫今天出席介紹會，2度推薦黨內北北基桃參選人，其中，新北市為現任市長侯友宜，致詞時更提及侯友宜等人都是最優秀參選人。

中國國民黨主席朱立倫上午前往國民黨基隆市黨部，出席基隆市長、市議員、里長提名介紹會前接受媒體聯訪表示，國民黨提名最優秀的新世代謝國樑參選基隆市長，基隆是北台灣最重要的城市，謝國樑會與蔣萬安、侯友宜、張善政一路打出最精彩、最有願景的北台灣，相信在謝國樑的努力下，大家可以看到嶄新、充滿願景的港都基隆。

對於民主進步黨新北市黨部主委何博文指侯友宜思考的是總統的大位，要求侯友宜趕快跟新北市民說清楚，對此，朱立倫說，這種謠言不值得回答，關鍵重點是侯友宜是新北市民最支持的市長，也是聲望最高的市長，「我們一起為他加油」。

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媒體追問，意思是侯友宜會競選連任嗎，朱立倫僅說謝謝，隨後上樓參加提名介紹會。

不過，朱立倫在致詞再度提到，國民黨這次在北台灣的基隆推出最優秀、最有戰鬥力、最愛基隆的謝國樑，新北市有最優秀現任市長侯友宜，台北市有年輕世代最優秀的蔣萬安，桃園市則推出大家非常敬佩且很有經驗，以科技發展領導台灣的張善政，北北基桃連線發展，都是最優秀的參選人。（編輯：方沛清）1110712